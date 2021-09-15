الحريق يتجدد في خراج بلدة رحبة

تجددت النيران في خراج بلدة رحبة قربَ مكان الحريق الذي كان قد اندلع داخل أرض مليئة بأشجار الصنوبر صباح اليوم، وقد ساهمت ألسِنة النيران بتوسع رُقعة الحريق بفعل الرياح.



وهرعت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني من مركز عيات إلى المكان وتعمل على إهماد الحريق.