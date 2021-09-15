لبنان

بعد شهرين من زواجها...توفيت بـ"شردوقة"

Lebanon 24
15-09-2021 | 15:49
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توفيت الشابة كريستال مزهر بعد شهرين من زواجها وليلة عيد ميلادها، بـ"شردوقة"، وسط حزن لفّ أقاربها وأصدقائها وصدمة برحيلها المفاجئ.
 
وقد نعتها الممثلة ليليان نمري عبر “فيسبوك” قائلة: “الله معك يا كريستل .. حرقتيلي قلبي يا اميرة  يا عروس ما كملتي الشهرين .. الحمدلله ما حضرت عرسك يا صغيرة حتى الحرقة ما تكون اكبر  واقسى .. الله يصبر امك إللي تعبت وشقيت ونطرت نهار عرسك مناطرة وعيلتك وجوزك ويرحم بيك الجار الطيب الخلوق المحب . خسارة كبيرة والصدمة والفاجعة ما بينوصفوا .. بشردوقة صغيرة تركتي الدني  .. المنطقة كلها حزينة والوجوه شاحبة .. صحيح ما فيها شي هالدني .. نامي يا صغيرة يا حلوة بقلب الرب ليوم الملتقى بالملكوت .. إرادة الرب والحمدلله برجاء القيامة، الله يرحمك”.
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