بعد حملة الادعاءات...مكتب نصار يوضح كل التفاصيل والوقائع!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار البيان الآتي:بعد الافتراءات التي طاولت وزير السياحة المهندس وليد نصار وشركتي once وبلاتفورم المعنيتين بما قيل بشأن مناقصة تنفيذ وتشغيل الجناج اللبناني في expo dubai 2020وردًّا على حملة المغالطات التي وردت في بعض الاخبار الاعلامية التي استهدفت الوزير نصار شخصيا لاهداف في نفس كاتبها او الجهة التي تقف وراءها وتروّج لها، يهم المكتب الإعلامي للوزير نصار توضيح ما يلي:١- بتاريخ 23/6/2021 اجرت غرفة التجارة والصناعة مناقصة لتجهيز وتشغيل الجناح اللبناني في expodubai فازت بها شركة once ، الا ان الحملة التي رافقت تولي نصار وزارة السياحة والتصويب على الشركة تفرض بنا العودة بالوقائع الى بداياتها وبتفاصيلها:اولا: في ايلول 2019 اجرت وزارة الاقتصاد والتجارة مناقصة لتجهيز وتشغيل الجناح اللبناني في اكسبو دبي، بعدما كانت ارجئت لثلاث مرات ، تسهيلًا لكسبها من قبل شركة ice ،ما دفع بشركة بلاتفورم التي شاركت في المناقصة الى تقديم ثلاثة اعتراضات امام ادارة المناقصات وديوان المحاسبة كما عمدت الى مراسلة وزير الاقتصاد المعني بهذه الاعتراضات وكذلك المدير العام للوزارة في حينه السيدة عليا عباس.هذه الاعتراضات الثلاثة، اعقبها بعد حوالى شهر، اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين وانتشار جائحة " كورونا " ما ادى الى توقف استكمال الاجراءات من قبل وزارة الاقتصاد مع تبدل اولوية معالجة الملفات . وبعدما تبين ان دولة الامارات العربية، مشكورة، قامت على عاتقها بتشييد المبنى الخارجي للجناح اللبناني تحت اشراف المدير التنفيذي للمشاركات الدولية في ادارة expo dubai, وبناء على تصميم المهندس المعماري اللبناني الاستاذ رودي فيصل ، ارسلت شركة بلاتفورم كتابا رسميا للوزير الجديد في وزارة الاقتصاد راوول نعمة في حينه، طالبة موعدا لتقديم خبراتها لتجهيز وتشغيل الجناح اللبناني في معرض expodubai ؛ فاتاها رد من الوزير في 2/7/2020 بان اعتراضها امام ديوان المحاسبة يستوجب التريث بتحديد اي موعد الى حين صدور القرار. في غضون ذلك تبلغت شركة بلاتفورم بواسطة الاعلام عن استدراج عروض لتلزيم تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني من قبل اتحاد غرف الزراعة والصناعة والتجارة في لبنان، ليتبين لاحقا في محضر استدراج العروض في 23/6/2021 , (اي قبل ثلاثة اشهر فقط فاصلة عن افتتاح المعرض) ان هناك ٦ شركات سحبت دفتر الشروط وتقدمت للعرض شركة واحدة هي شركةonce التي تبين انها مستوفية لكافة متطلبات دفتر الشروط ولاسيما لناحية السعر المنطقي والمعقول ،ما دفعبالجهة الملّزمة على الموافقة على تلزيم شركة once استنادا للمادة السابعة من مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف، بعدما تم الزام الشركة بتخفيض سعرها الاجمالي وكذلك تأمين تمويل تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني بحوالى 45 بالمئة من اجمالي المبلغ وايداع كفالة مصرفية لحسن التنفيذ. علما انه تجدر الاشارة الى ان غرفة التجارة والصناعة والزراعة هي جهة خاصة لا تخضع لقانون المحاسبة العامة التي تخضع له الوزارات والادارات الرسمية ، كما لا تخضع بالتالي لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة او المؤخرة .هذه الوقائع تطرح اكثر من سؤال : لمَ التصويب راهنا على الوزير نصار في الوقت الذي لم تتقدم، في حينه ، اية شركة اخرى للمناقصة؟ ما الذي كان يمنع مشاركة اية شركة بالمناقصة ، علما ان تجهيز وتشغيل الجناح اللبناني من قبل شركة once لم يكلف الدولة اللبنانية، على غرار السنوات السابقة، فلسا واحدا؟يشار الى ان شركة once الرائدة بمجالها عالميا وعربيا يملكها شقيق الوزير نصار، زياد نصار، وقد عمد المهندس نصار فور تعيينه وزيرا الى تقديم استقالته من منصبه كاستشاري وكمدير للجناح اللبناني تجاه ادارة الexpo، وهو كان اعلن الاستقالة من هذا المنصب يوم التسلم والتسليم مؤكدا انه سيمتنع عن القيام باي نشاط تجاري خلال توليه مهامه الوزارية.وبناء على ما تقدم، نؤكد ان شركة once حاضرة للاجابة على اي استفسار يردها عبر مستشارها القانوني ايمانا منها بان الوصول الى المعلومات حق مقدس.اما في ما يتعلق بمشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل القمة الاقتصادية العربية التي انعقدت في بيروت، فقد تم وفق الاصول القانونية واستنادا الى دفتر شروط واضح ومفصل ، والنتيجة التي احرزها العمل والتنويه المحلي والعربي الذي ناله، كفيلان بالرد على كل ما اشيع من دون الحاجة للخوض باية تفاصيل اخرى.تبقى النقطة الاهم ان الوزير نصار فخور بما انجزه سابقا ، وعلى الملأ وبكل شفافية ، وان كل تلك الادعاءات لن تخفف من العزيمة على خدمة لبنان واظهاره باجمل صورة عربيا وعالميا .