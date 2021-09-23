لبنان

مستشفى بشري نفى تسلمه المازوت من شركة AMANA

Lebanon 24
23-09-2021 | 01:37
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نفت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسلمها مادة المازوت من شركة AMANA".
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مستشفى بشري

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