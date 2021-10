قبرص تتبرّع بمليون يورو لإعادة تأهيل مستشفى الكرنتينا

زار وزير خارجيّة قبرص نيكوس كريستودوليدس، يرافقه وفد من سفارة قبرص في لبنان يترأسه السفير بانايوتيس كرياكو ومن اليونيسف، جمعيّة ASSAMEH – Birth & Beyond في مستشفى بيروت الحكوميّ في منطقة الكرنتينا.في أعقاب إنفجار 4 آب المدمّر، تهدّم مستشفى بيروت الحكوميّ بشكل هائل، حاله حال مدينة بيروت بأكملها. في خضمّ مواجهة الدمار، كانت حكومة قبرص من بين أوّل الجهات التي دعمتنا من خلال التبرّع بمبلغ مليون يورو للقيام بأعمال إعادة تأهيل مبنى مستشفى الكارنتينا الجديد من خلال منظّمة اليونيسف.سوف يساهم التبرّع السخيّ لحكومة قبرص في تمويل عمليّة إعادة تأهيل مرفق "الأم والطفل" الطبي في المستشفى، والذي من المقرّر افتتاحه في كانون الثاني 2022. سيضمن هذا المرفق حصول الأمهات والأطفال الضعفاء على رعاية جيدة في المراحل الأكثر خطورة من حياتهم.خلال الزيارة، جال الوفد على المركز حيث عاين التقدّم الذي نفّذته اليونيسف حتى الآن في بناء المستشفى الجديد وقد تمكّن أيضاً من رؤية الأعمال التي تقوم بها جمعية ASSAMEH – Birth & Beyond عن كثب.في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها المستشفى، بسبب الأزمة المالية في لبنان ، عرضت ASSAMEH – Birth & Beyond على الوزير كريستودوليدس والوفد المرافق، الاستراتيجيات الفورية والمتوسطة المدى التي وضعتها منذ آب 2021. ويبقى الهاجس والهدف الرئيسي والدائم لجمعيّة ASSAMEH – Birth & Beyond هو ضمان استمرارية تقديم خدمات طبية عالية المستوى للمرضى في مستشفى بيروت الحكومي في كارنتينا.