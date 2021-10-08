لبنان

تحت رعاية "اليونيفيل".. اجتماع استثنائي بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين كبار

Lebanon 24
08-10-2021 | 11:15
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أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" عن عقدها اجتماعا ثلاثيا "استثنائيا" مع كبار الضباط في القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي.

وأكدت "اليونيفيل" في بيان لها أن الاجتماع عقد أمس الخميس في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة برئاسة قائد البعثة الأممية، اللواء ستيفانو ديل كول.
 
 
وأوضح البيان أن ديل كول خلال الاجتماع تطرق إلى "الانتهاكات الخطيرة لوقف الأعمال العدائية" بين الطرفين في الرابع والخامس والسادس من أغسطس الماضي، محذرا من أن ذلك "المستوى غير المسبوق من التصعيد له تداعيات خطيرة على وقف الأعمال العدائية، ولذلك من المهم أن يظل ما جرى حدثا منعزلا ولا يمثل نزعة جديدة على طول الخط الأزرق"

وذكر البيان أن المناقشات خلال الاجتماع ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية وقضايا أخرى ضمن نطاق ولاية "اليونيفيل".

وشدد ديل كول على وجود حاجة للمضي قدما في حل القضايا العالقة عند الخط الأزرق، على النحو المنصوص عليه بوضوح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2591.

وحث قائد القوة الأممية العسكريين اللبنانيين والإسرائيليين، في ملاحظة عملياتية، على إيجاد حلول للقضايا الموسمية على طول الخط الأزرق، والتي يمكن حلها من خلال الترتيبات المحلية بمساعدة آلية الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها "اليونيفيل". 

ونقل البيان عن ديل كول قوله: "لقد رحب مجلس الأمن بالتقدم الذي أحرزتموه في تعليم الخط الأزرق، ومن شأن استمرار تلك العملية الهادفة إلى معالجة واستكمال جميع النقاط العالقة أن يبعث برسالة واضحة حول تطبيق متطلبات الولاية".

وجاء الاجتماع على خلفية القصف المتبادل عبر الحدود في أغسطس الماضي بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
المصدر: روسيا اليوم
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