تيا وليا ودعارة التطبيقات الذكية...Say Hi

كتب المحرر القضائي:

بناءً على كتاب ورد الى قسم المباحث الجنائية في قيادة الشرطة القضائية والمتضمن إخباراً عن فتاتين تقومان بتقديم خدمات جنسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، باشر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة عملية رصد ومتابعة للفتاتين، فتم توقيفهن داخل سيارة مع سائق أجرة في محيط فندق في محلة سن الفيل.

وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المشار اليه، أشارت إحدى الفتاتين المدعوة تيا(إسمها الحقيقي تغريد.ي) الى أنها قامت مع صديقتها ليا(إسمها الحقيقي لمياء.ن) منذ قرابة ثلاث سنوات بإنشاء صفحة خاصة على الفايسبوك بإسمين مزيفين هما "تيا وليا" بهدف عرض خدماتهن الجنسية على الزبائن مقابل مبالغ مالية "غير مقطوعة" تتبدّل وفق ظروف وأحوال كل زبون، مدلية أنها مع شريكتها فتحتا أيضاً حساباً عبر تطبيق Say Hi وتطبيق Who's here بالإسمين المزيفين نفسيهما لاصطياد الزبائن، علماً أن هذين التطبيقين هما من ضمن تطبيقات عالمية متخصصة بتسهيل وترويج الدعارة، وهما متوافران بشكل مجاني تحت مسمّى " التعارف الجنسي"، كما أن التطبيق الثاني يعتمد على نظام التموضع العالمي GPS لتسهيل العثور على أماكن تواجد الزبائن.

وبضبط هاتفي الفتاتين، تبيّن أنها تحتوي على رسائل ومحادثات دالّة على نشاطهن في مجال الدعارة، وبمواجهة الفتاة الثانية المعروفة بإسم ليا أيّدت ما جاء في أقوال الأولى.

قاضي التحقيق في جبل لبنان، وبعد ختم التحقيق في القضية، أصدر قراره الظني طالباً بموجبه عقوبة السجن من ستة أشهر الى سنة بحق كل من تغريد ولمياء سنداً الى المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات، وأحالهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهما بما أُسند اليهما.