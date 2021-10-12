ميقاتي رعى حفل التوقيع على اتفاق "مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس"

رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حفل التوقيع على اتفاق "مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس" بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.

وحضر الحفل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير مصر ياسر العلوي، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر، المديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي، نقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب، مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، رئيس دار الهندسة مروان قبرصلي، السيد توفيق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق وشخصيات.

ووقع الاتفاقية كل من الجسر وممثل شركة المقاولين العرب، منفذة المشروع حازم عبد الغفّار الاساس، وهومموّل من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار.

السفير المصري

وقال السفير المصري في تصريح"تم اليوم توقيع عقد المرحلة الاولى لتطوير مرفأ طرابلس، وهذا قرار استراتيجي مصري بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية بتصرف الأشقاء في لبنان، وكنا في مقدمة من لبى النداء بعد انفجار مرفأ بيروت. نحن معكم كتفا بكتف، وبعد ان كنا في بيروت، اليوم نحن ايضا في طرابلس، وغدا في عكار وصور، ومن ثم في البقاع وفي كل انحاء لبنان، وستتولى "شركة المقاولين العرب" وهي اشهر من ان تعرف هذه المرحلة من تطوير مشروع مرفأ طرابلس.

الغفار

قال عبد الغفار: " شركتنا كسبت مناقصة تطوير مرفأ طرابلس والذي يعتبر حاليا من اهم المرافئ اللبنانية، والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء اي كل المباني التي ستكون مجتمعة في مكان واحد ومرتبطة الكترونيا بتحكم مركزي.

الجسر

واعلن الجسر أنه "تم التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية وهي ستكون اسرع اتفاقية تنفذ، وستدفع غداً الرسوم المالية وسيؤتى خلال 10 ايام بالكفالات لإعطاء امر المباشرة في اسرع وقت والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بان يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة".

