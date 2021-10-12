لبنان

ميقاتي رعى حفل التوقيع على اتفاق "مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس"

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:14
A-
A+
Doc-P-874203-637696451075238039.jpg
Doc-P-874203-637696451075238039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رعى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حفل التوقيع على اتفاق "مشروع استكمال البنى التحتية في مرفأ طرابلس" بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.
وحضر الحفل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير مصر ياسر العلوي، رئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر،  المديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي، نقيب مهندسي طرابلس والشمال بهاء حرب، مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، رئيس دار الهندسة مروان قبرصلي، السيد  توفيق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق وشخصيات. 
ووقع الاتفاقية كل من الجسر وممثل شركة المقاولين العرب، منفذة المشروع حازم عبد الغفّار الاساس، وهومموّل من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار. 
السفير المصري
وقال السفير المصري في تصريح"تم اليوم توقيع عقد المرحلة الاولى لتطوير مرفأ طرابلس، وهذا قرار استراتيجي مصري بدعم لبنان ووضع كل الإمكانات المصرية بتصرف الأشقاء في لبنان، وكنا في مقدمة من لبى النداء بعد انفجار مرفأ بيروت. نحن معكم كتفا بكتف، وبعد ان كنا في بيروت، اليوم نحن ايضا في طرابلس، وغدا في عكار وصور، ومن ثم في البقاع وفي كل انحاء لبنان، وستتولى "شركة المقاولين العرب" وهي اشهر من ان تعرف هذه المرحلة من تطوير مشروع مرفأ طرابلس.
الغفار
قال عبد الغفار: " شركتنا كسبت مناقصة تطوير مرفأ طرابلس والذي يعتبر حاليا من اهم المرافئ اللبنانية، والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مباني جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء اي كل المباني التي ستكون مجتمعة في مكان واحد ومرتبطة الكترونيا بتحكم مركزي.
الجسر
واعلن الجسر أنه "تم التوقيع اليوم على هذه الاتفاقية وهي ستكون اسرع اتفاقية تنفذ، وستدفع غداً الرسوم المالية وسيؤتى خلال 10 ايام بالكفالات لإعطاء امر المباشرة في اسرع وقت والبدء بالعمل قبل موسم الشتاء، ووعدنا بان يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة". 
                                            
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website