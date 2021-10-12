بيرم اجتمع مع نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان

إجتمع وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة، بوفد نقابة مستخدمي "تلفزيون لبنان"، برئاسة النقيب حنا بويري.واطلع الوفد الوزير بيرم على واقع مؤسسة تلفزيون لبنان والعاملين فيها، متمنيا المساعدة لتحسين اوضاعهم.وأبدى بيرم تجاوبه واستعداده لمتابعة ما طرح من مطالب مع الجهات المعنية.