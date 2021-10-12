دريان عرض الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة مع كولارد

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد، وتم تداول الشؤون اللبنانية، وأوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات بين البلدين.