بوشكيان استقبل مؤسس Digi Pen للتكنولوجيا وهنأ باتابوتيان لنيله نوبل في الطب

استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان، مؤسس معهد "Digi Pen" للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة "Nintendo Software Technology Corporation" العالم اللبناني الأصل كلود قمير وهنأه على إنجازاته العلمية والتكنولوجية والابتكارية على صعيد الولايات المتحدة الأميركية واليابان والخليج ودول العالم.وشرح قمير للوزير بوشكيان كيفية مشاركته في ملكية أهم شركة أميركية في الألعاب الإلكترونية المعروفة ب- "نينتندو"، ثم انتقاله إلى تأسيس وملكية إحدى أهم الجامعات المعرفية والتكنولوجية والتي فتحت تسعة فروع في مختلف الولايات وبعض الدول.واعتبر بوشكيان ان "هذه الشخصيات مثل قمير هي مفخرة للبنان وشرف كبير للشعب اللبناني المقيم والمنتشر". وشكره على "استعداده للمساعدة والمشاركة التطوعية في برامج تدريبية وتعليمية للطلاب الموجهين نحو التخصص الصناعي". وثمن اقدام قمير على الاستثمار في "مشروع صناعي في القطاع الغذائي في منطقة البقاع".وشجع بوشكيان اللبنانيين المقتدرين والناجحين في لبنان والخارج على "الاستثمار واستعادة الثقة بلبنان".تهنئة باتابوتيانوكان بوشكيان وجه كتاب تهنئة الى الطبيب العالم الأميركي اللبناني الأصل آردم باتابوتيان لنيله جائزة نوبل في الطب لهذا العام. وأشاد بدراساته وأبحاثه التطويرية "التي أغنت العلم وبالتالي البشرية"، وهنأه على "الوسام الذي منحه إياه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستحقه عن جدارة".وأوضح بوشكيان أن "لبنان يزخر بالموارد البشرية والطاقات الفكرية في الوطن والمهجر وهي ثروته الحقيقية التي ساهمت في بناء العديد من البلدان والمؤسسات والقطاعات. وكان للابداع اللبناني ميزات تفاضلية وبصمات واضحة في عالم الطب والهندسة والثقافة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها. فالنجاحات اللبنانية عديدة".وقال: "وكما أن باتابوتيان فخر لجميع اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار، فهو بالتأكيد فخر الأرمن واعتزازهم، وهم أيضا شكلوا وما زالوا قيمة مضافة عالية في ميادين شتى".وختم: "ننتظر زيارة العالم باتابوتيان لبنان قريبا لتكريمه بما يليق بشخصه وبما حققه".