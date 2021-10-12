لبنان

سلام التقى سفير تونس وتشديد على أهمية العلاقة التي تربط البلدين

Lebanon 24
12-10-2021 | 08:10
A-
A+
Doc-P-874228-637696482226793331.jpg
Doc-P-874228-637696482226793331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تم تأكيد "أهمية العلاقة التي تربط البلدين تاريخيا وحضاريا وثقافيا".
مواضيع ذات صلة
الرئيس القبرصي: القمة الأورومتوسطية أعربت عن القلق من تدهور الأوضاع بسوريا ولبنان وتونس والحاجة لحلول فورية
lebanon 24
12/10/2021 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
4 سنوات على زواج الاعلامي اللبناني الشهير من زوجته التونسية الجميلة... وكلمات حب بينهما!
lebanon 24
12/10/2021 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
توأمة بين جوهرة الساحل التونسية و عروس البقاع اللبنانية
lebanon 24
12/10/2021 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب لبنان يتعادل سلبياً مع منتخب تونس في مستهلّ مشواره ببطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم
lebanon 24
12/10/2021 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24

امين سلام

لبنان

تونس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website