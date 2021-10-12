سلام التقى سفير تونس وتشديد على أهمية العلاقة التي تربط البلدين

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام، وجرى البحث في تفعيل وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما تم تأكيد "أهمية العلاقة التي تربط البلدين تاريخيا وحضاريا وثقافيا".