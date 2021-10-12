لبنان

طليس: لاقرار دعم قطاع النقل البري من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
12-10-2021 | 08:07
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أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:

في ظل تطور اسعار المحروقات صعوداً وجداول تركيب اسعارها، "المتحورة" وتفلّت اسعار قطع الغيار للسيارات، ونتيجة تفلّت أسعار التعرفة للنقل على جميع خطوط المناطق اللبنانية، وبعدما انجز معالي وزير الاشغال العامة والنقل مشكوراً جميع الاجراءات والآليات اللازمة لتطبيق الدعم لقطاع النقل البري كجزء من خطة متكاملة للنقل العام في لبنان، ومن ثم اصدار تعرفة رسمية تراعي ظروف المواطنين والموظفين والعمال والاساتذة والطلاب.

نتقدم من فخامة رئيس الجمهورية بإقرار دعم قطاع النقل البري من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم برئاسته وبعدها يكون لنا كلام وموقف آخر مع السائقين والمواطنين.
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