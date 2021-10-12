لبنان

حريق في حرج صنوبر في بلدة الدورة العكارية

Lebanon 24
12-10-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-874237-637696493266580136.jpg
Doc-P-874237-637696493266580136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اندلع حريق في حرج صنوبر في موقع الشفقة في بلدة الدورة، وقد هرعت الى المكان سيارة اطفاء تابعة لمركز عيات في الدفاع المدني، وباشر عناصرها اخماد النار بمؤازرة صهريج مياه تابع للبلدية، في الاماكن المحاذية لبساتين الزيتون في موقع الحريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
في عكار... حريق أشجار معمرة
lebanon 24
12/10/2021 17:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدفاع المدني" يخمد حريقاً في عكار العتيقة
lebanon 24
12/10/2021 17:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول طوافة عسكرية للمساعدة في إطفاء حريقي عكار
lebanon 24
12/10/2021 17:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في وادي الحور في عكار
lebanon 24
12/10/2021 17:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

عكار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:17 | 2021-10-12
08:48 | 2021-10-12
08:51 | 2021-10-12
09:57 | 2021-10-12
09:56 | 2021-10-12
09:51 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website