حريق في حرج صنوبر في بلدة الدورة العكارية

اندلع حريق في حرج صنوبر في موقع الشفقة في بلدة الدورة، وقد هرعت الى المكان سيارة اطفاء تابعة لمركز عيات في الدفاع المدني، وباشر عناصرها اخماد النار بمؤازرة صهريج مياه تابع للبلدية، في الاماكن المحاذية لبساتين الزيتون في موقع الحريق.