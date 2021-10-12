دبوسي استقبل سفير اندونيسيا وترأس اجتماع هيئة مكتب غرفة طرابلس

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي سفير إندونيسيا هاجريانتو توهوري، يرافقه الملحق التجاري ديزي كريستيانتي، المستشار لدى السفارة إدي موليا ومساعد الملحق الإقتصادي لدى السفارة محمد احمد بحضور مديرة الغرفة ليندا سلطان.دبوسيورحب دبوسي بالسفير توهوري والوفد المرافق، مؤكدا "أهمية بناء أوسع علاقات التعاون بين إندونيسيا ولبنان في مختلف المجالات الإقتصادية والإستثمارية من طرابلس الكبرى وفتح الآفاق أمام توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين".توهوريوأوضح السفير توهوري ان الغاية من زيارته لغرفة طرابلس والشمال "هو اللقاء مع رئيس مجلس إدارتها توفيق دبوسي وتوجيه الدعوة لسعادته للمشاركة في عيد إستقلال إندونيسيا الذي ستتم إقامته ضمن إطار إحتفالية وطنية"، معربا عن سعادته بمشاركة دبوسي فرحة بلاده في تلك المناسبة.ودعا توهري بإسم حكومة جمهورية إندونيسيا دبوسي وكل أعضاء مجلس إدارة الغرفة وكذلك التجار "للمشاركة في المعرض التجاري السنوي الذي سيقام في الفترة ما بين 21 تشرين الأول والرابع من تشرين الثاني من العام 2021 بطريقة التواصل عن البعد "أون لاين"، مشيرا الى أن "أي معلومات إضافية تتعلق بالمعرض المذكور يمكن للمهتمين الإتصال بالسفارة الإندونيسية وبغرفة طرابلس والشمال".ثم شكر توهوري دبوسي على حسن إلاستقبال، وشدد على "التواصل الدائم بين إندونيسيا ولبنان من طرابلس الكبرى". وختم زيارته بجولة في مختلف المشاريع الإنمائية التي تحتضنها غرفة الشمال.هيئة مكتب غرفة الشمالوكانت هيئة مكتب الغرفة عقدت إجتماعها برئاسة دبوسي، وحضور نائبه إبراهيم فوز وأمين المال بسام الرحولي، وإعتذار نائب الرئيس مارسيل شبطيني.وجرى البحث في مختلف الأوضاع الإقتصادية العامة السائدة في البلاد، وتأثيراتها على الواقعين الإقتصادي والإجتماعي، وكذلك النقاش الذي تناول عمق المشاريع الإنمائية التي تعمل عليها غرفة طرابلس الكبرى والتي من شأنها المساهمة في تحفيز الحركة الإقتصادية العامة، لا سيما الخطوات المتقدمة التي بلغتها المنظومة الإقتصادية الإستثمارية المتكاملة، إضافة الى مسألة توفير الأمن الغذائي.وتطرق المجتمعون الى عرض لمختلف الشؤون المالية والإدارية والتنظيمية والإستمرار في تطوير الخدمات للمنتسبين واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.