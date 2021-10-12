لبنان

محافظ جبل لبنان عرض مع سفيرة فرنسا كيفية الإستجابة للحاجات التنموية

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:08
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استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي في مكتبه في سرايا بعبدا، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتركز البحث خلال اللقاء على كيفية الإستجابة للحاجات التنموية وفقا للاولويات التي فرضتها الظروف الدقيقة، وما تقوم به المحافظة في هذا المجال بالتنسيق بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية.
كما عرضت السفيرة غريو للمساهمات التي قدمتها السفارة الفرنسية في المجالات الصحية والتربوية وغيرها، وتم الاتفاق على متابعة التنسيق والتعاون بين محافظة جبل لبنان والسفارة الفرنسية.
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