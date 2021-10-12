لبنان

مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا برئاسة عون

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:10
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 التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بداعي السفر.

ويبحث مجلس الوزراء في عرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
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