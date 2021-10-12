وزير الزراعة وقع مذكرة تعاون مع منظمة التجارة العادلة في لبنان: بدأنا بالخروج من نفق الأزمة

أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن أن "العمل الناجح يقوم على ثلاثة مبادىء هي: الشراكة والشفافية والانتماء"، وقال: "إحدى أهم العقد التي نواجهها يوميا هي مشكلة الانتماء للوطن في حزنه وفرحه". ورأى أن "البعض لديه مشكلة في قبول انتماء الآخر إلى الوطن". وقال: "إننا في لبنان بدأنا الخروج من نفق الأزمة ونحن سنتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء".ونوه بـ"التعاون القائم مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والمنظمات الدولية المانحة"، مشددا على "أهمية ألا تتحول هذه المؤسسات الى دولة داخل الدولة"، داعيا الى "العمل ضمن شراكة حقيقية في التخطيط والتنفيذ".فقد وقع الحاج حسن اليوم، مذكرة تعاون مع منظمة التجارة العادلة في لبنان، في إطار مشروع دعم ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات للبنان (BIEEL) بهدف الترويج للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية ومساعدة المنتجين المحليين بالتوسع في الأسواق الخارجية. ولتحقيق هذا الأمر، سيتعاون الفريقان معا لتنظيم العديد من المعارض الدولية والبعثات التجارية إلى عدد من البلدان التي لديها أسواق واعدة للمنتجات اللبنانية، ولمشاركة فن المطبخ اللبناني، وتسهيل الصادرات، ومساعدة المنتجين المحليين في التوسع.وسيتعاون الفريقان أيضا على بناء قدرات المستفيدين وتعزيز صادراتهم من خلال تنظيم عدد من ورش العمل في عدة مواضيع منها: سلامة الغذاء ومعايير التصدير وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يتخلل التعاون تطوير علامة جودة وطنية للمنتجات الزراعية والغذائية اللبنانية وتصميمها وتحديد المعايير المطلوية من المنتجين، وإنشاء آلية عمل يمكن من خلالها للمنتجين الراغبين الاستفادة من هذه الخدمة.وفي ضوء الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلد، تعتبر هذه الخطوة حيوية لدعم قطاع الأغذية والزراعة في لبنان وضمان استمرارية صغار المنتجين والتعاونيات.يذكر أن دعم ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات للبنان (BIEEL) هو مشروع أطلقته مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) وتنفذه منظمة التجارة العادلة في لبنان، بهدف تقديم الدعم للمنتجين المحليين في قطاع الأغذية والزراعة، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم، وزيادة صادراتهم وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.