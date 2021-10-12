لبنان

مخدرات وقنبلتان وأسلحة فردية بحوزة امرأة في بلدة بترونية!

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:51
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أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية من فرع المعلومات أوقفت سيدة، وتُدعى"ع.خ" في منطقة رأسنحاش في البترون. وضُبط بحوزتها كمية من المخدرات وقنبلتين وأسلحة فردية.
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البترون

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