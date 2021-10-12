مخدرات وقنبلتان وأسلحة فردية بحوزة امرأة في بلدة بترونية!

أفادت مندوبة "لبنان24" أن دورية من فرع المعلومات أوقفت سيدة، وتُدعى"ع.خ" في منطقة رأسنحاش في البترون. وضُبط بحوزتها كمية من المخدرات وقنبلتين وأسلحة فردية.