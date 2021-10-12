لبنان

لجنة الادارة ناقشت احكام مبدأ تمتع القضاة بحرية التعبير

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:22
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عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب: ابراهيم عازار، سمير الجسر، بلال عبدالله، حسن عز الدين، وجميل السيد.

وتابعت اللجنة درس اقتراحات القوانين المتعلقة باستقلال القضاء، فعرضت المواد التي سبق لها أن أقرتها في الجلسة السابقة، وتناولت "الأحكام المتعلقة بمبدأ تمتع القضاة بحرية التعبير والتجمع وتأسيس جمعيات وحدوده، الاخلال بموجبات الوظيفة، حوق توجيه الملاحظات الى القضاة التابعين للدائرة".

وبدأت بدرس "الأحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي والاجراءات المتبعة امامه، وحق الطعن في قرارته والعقوبات التأديبية التي يمكن ان يفرضها هذا المجلس".

وتناول البحث "وقف القاضي عن العمل في حالات معينة والقرارات التأديبية وشروط نشرها وضوابطها، وصلاحية مجلس القضاء الاعلى لجهة عدم اعلان اهلية القاضي، بالإضافة الى بعض الأحكام الأخرى".

ورفعت الجلسة، على ان تتابع اللجنة عملها في متابعة درس الاقتراحات المتعلقة باستقلال القضاء خلال الجلسة التي ستعقدها بعد ظهر اليوم.
المصدر: الوكالة الوطنية
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