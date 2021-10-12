لبنان

تيمور جنبلاط: سنتابع اقرار الكوتا النسائية واصلاحات قانون الانتخاب

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:18
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استقبل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو وفداً من جمعية "فيفتي فيفتي" ومن التحالف المدني لإقرار الكوتا النسائية، ضم رئيسة الجمعية جويل بو فرحات والاعلامي فادي شهوان والمحامي بول مرقص، بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب ومفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد ومفوض الإعلام صالح حديفه، حيث عرض الوفد لاقتراحه المتعلق بالكوتا النسائية في قانون الانتخاب، طالبا دعم الكتلة له.

النائب جنبلاط إذ أكد على قناعته بأحقية مطلب الكوتا النسائية كتدبير ضروري لتوفير تكافؤ الفرص، ذكّر باقتراح القانون الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في هذا الاطار، ووعد بمتابعة اللقاء لهذا المطلب بالطرق المناسبة ورفع الصوت داخل وخارج المجلس النيابي من أجل العمل لتحقيقه، إلى جانب سلة من الإصلاحات الأساسية المطلوبة على قانون الانتخاب، والتي يصر البعض على تطييرها بذرائع واهية.
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