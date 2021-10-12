لبنان

جريح في حادث إنزلاق دراجة في صيدا

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:21
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انزلقت دراجة كهربائية قرب دوار القناية في صيدا، مما أدى إلى إصابة سائقها محمد .ح. وهو من مواليد 1980، وأصيب بجروح في الرأس.
وعلى الفور حضر عناصر من فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وتم إسعافه ونقله إلى مستشفى قصب في صيدا لتلقي العلاج.
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جريح

صيدا

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