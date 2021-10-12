جريح في حادث إنزلاق دراجة في صيدا

انزلقت دراجة كهربائية قرب دوار القناية في صيدا، مما أدى إلى إصابة سائقها محمد .ح. وهو من مواليد 1980، وأصيب بجروح في الرأس.

وعلى الفور حضر عناصر من فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وتم إسعافه ونقله إلى مستشفى قصب في صيدا لتلقي العلاج.