مولوي استقبل سفيرة كندا ووفدا من LADE وعرض مع درويش والمرعبي شؤون الشمال

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وفدا من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade، واطلع من الوفد على "الإجراءات التي تتبعها الجمعية لمواكبة العملية الانتخابية".درويش والمرعبيوالتقى مولوي على التوالي النائبين علي درويش وطارق المرعبي، وتم البحث في شؤون الشمال.سفيرة كنداثم استقبل سفيرة كندا شانتال تشاستيناي، وبحث معها في العلاقات اللبنانية - الكندية من جوانبها كافة.