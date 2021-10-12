لبنان

مولوي استقبل سفيرة كندا ووفدا من LADE وعرض مع درويش والمرعبي شؤون الشمال

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:38
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وفدا من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade، واطلع من الوفد على "الإجراءات التي تتبعها الجمعية لمواكبة العملية الانتخابية".

درويش والمرعبي
والتقى مولوي على التوالي النائبين علي درويش وطارق المرعبي، وتم البحث في شؤون الشمال.

سفيرة كندا
ثم استقبل سفيرة كندا شانتال تشاستيناي، وبحث معها في العلاقات اللبنانية - الكندية من جوانبها كافة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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