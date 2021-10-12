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لبنان
وزير الخارجية أجرى لقاءات ثنائية جرى خلالها بحث التعاون المشترك وتبادل الدعم
Lebanon 24
12-10-2021
|
10:33
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على هامش مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين على تأسيس حركة عدم الانحياز في بلغراد، أجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب عددا من اللقاءات الثنائية جرى خلالها بحث التعاون المشترك وتبادل الدعم والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الحكومة الجزائري
والتقى الوزير بو حبيب برئيس حكومة الجزائر ايمن عبد الرحمن الذي أبلغه عن نية حكومته عقد القمة العربية في آذار ٢٠٢٢
نظيره العراقي
وعقد بو حبيب مع نظيره العراقي فؤاد حسين محادثات تناولت تفعيل حركة عدم الانحياز .و شكر الوزير بو حبيب نظيره على الدعم العراقي للبنان وخاصة في مجال الطاقة والنفط. كما تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وامكانية الاتفاق على مذكرة تفاهم لرفع تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
وفي مسألة النزوح السوري، تطرق الجانبان الى امكانية عقد اجتماع دول الجوار السوري المستضيفة للنازحين السوريين (لبنان، الاردن، العراق وتركيا) في آذار ٢٠٢٢.
نائب وزير الخارجية الروسي
واجتمع وزير الخارجية مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين الذي قدم التهنئة للحكومة الجديدة لسبل دعم بلاده لاستقلال وسيادة لبنان. كما تم التطرق الى اهمية الاتفاق بين مصر والاردن وسوريا ولبنان من أجل استجرار الطاقة الى لبنان.
وفي مسألة الأزمة السورية، تباحث الجانبان بالاوضاع السورية بشكل عام وموضوع النزوح السوري بشكل خاص لا سيما لجهة امكانية عقد اجتماع للدول الاربعة المستضيفة للنازحين السوريين في آذار ٢٠٢٢ ( لبنان، الاردن، العراق و تركيا)
نظيره التركي
وعقد الوزير بوحبيب مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اجتماعا جرى فيه البحث بتفعيل حركة عدم الانحياز كما تم التطرق الى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والى المساعدات التركية وامكانية جذب الاستثمارات التركية الى لبنان. وفي مسألة النزوح السوري، تطرق الجانبان الى امكانية عقد اجتماع دول الجوار السوري المستضيفة للنازحين السوريين (لبنان، الاردن، العراق وتركيا) في آذار ٢٠٢٢
وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري
واجتمع الوزير بو حبيب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي حيث تم التطرق الى سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال العمل على انعقاد اجتماعات اللجان المشتركة والبحث في مجالات التعاون الثنائي. شكر الوزير بو حبيب الجانب القطري على كافة المساعدات التي قدمتها قطر في كافة المجالات وبالأخص التعليم والصحة والجيش اللبناني. ووجه الوزير القطري دعوة للوزير بو حبيب لزيارة الدوحة
نظيره السوري
كما التقى الوزير بو حبيب نظيره السوري فيصل المقداد حيث تم التطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وتمنى الوزير المقداد التوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة مؤكداً على دعم بلاده لأي مطلب لبناني. شكر الوزير بو حبيب نظيره على التهنئة. وأعرب الوزيران عن أملهما في ان يتمكن البلدان الشقيقان من تجاوز المشاكل والصعوبات التي يواجهانها.
كما تطرق الوزير بو حبيب الى مسألة النازحين السوريين في لبنان وأكد الوزير المقداد على استعداد سوريا لاستقبال النازحين دون أي قيد أو شرط والعمل على تأمين الظروف المناسبة لعودتهم الى ديارهم
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