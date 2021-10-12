معوض: لا قضاء ولا محاسبة في ظل سطوة السلاح

التهويل الذي مارسه السيد نصرالله بالأمس على القاضي #طارق_البيطار يؤكد مرة جديدة أن لا دولة ولا قضاء ولا محاسبة ولا إصلاحات ممكنة في ظل سطوة السلاح، إن التغيير والإصلاح الحقيقيين يجب أن يمرّا عبر بوابة السيادة. فمن يحمي المرتكبين والمقصرين في جريمة تفجير المرفأ يحمي أيضا الفاسدين pic.twitter.com/FvWVO1GvCL