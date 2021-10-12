لبنان

خلفاً لأيوب.. تعيين الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية

Lebanon 24
12-10-2021 | 11:05
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ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "مجلس الوزراء عيّن عميد كلية العلوم الدكتور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية خلفاً للدكتور فؤاد أيوب.

وكان "لبنان24" ذكر يوم أمس أنّ "بدران هو الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب بين الأسماء المطروحة، ويحظى بشبه إجماع". 

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