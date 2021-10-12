الدفاع المدني يخمدُ حريقاً كبيراً في كروم بلدة مشحا

إندلع حريق في كروم بلدة مشحا المعروفة بمنطقة "العريض" بالقرب من المنازل، والتهم مساحة كبيرة من أشجار الزيتون.وعمل عناصر الدفاع المدني في مراكز حلبا، خريبة الجندي وبزبينا، على تطويق الحريق والسيطرة عليه وإخماده قبل تمدده الى المنازل والى الأراضي المجاورة والمشجرة جميعها بالزيتون.