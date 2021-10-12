المرصد الشعبي لمحاربة الفساد: البيطار خير مَن تم إئتمانه على قضية انفجار المرفأ

"يؤكد المحقق العدلي طارق البيطار بقراراته الجريئة حتى الساعة أنه خير مَن تم إئتمانه على قضية انفجار مرفأ بيروت، وكلنا يدرك أن القرارات التي يتخذها تضعه في دائرة الإستهداف الأمني والسياسي على حد سواء".وأضاف البيان: "المحقق العدلي طارق البيطار يثبت يوماً بعد يوم أن القضاء لا يحتاج لقانون لإثبات استقلاليته بل إلى قضاة مجبولين بالثقة بالنفس وبالإستقلالية، وهكذا قضاة يشكلون بارقة أمل وسط سماء قضائية ملبدة بغيوم داكنة سوداء يتحمل مسؤوليتها قضاة النيابات العامة".وختم: "سنبقى نراقب عمل القاضي العدلي آملين ألا يحيد عن جادة الحق والعدالة وأن يضرب بسيف القضاء كل من سوّلت نفسه الإهمال في إجراء ما يلزم أو السكوت عن المرتكبين في قضية انفجار مرفأ بيروت".