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لبنان
خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟
Lebanon 24
12-10-2021
|
11:41
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الرتاكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 630950.
كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8394.
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