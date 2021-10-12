سقوط شرفة أحد المنازل في طرابلس.. وتسجيل ضحية (صور)

سقطت شرفة منزل في منطقة القبه - طرابلس شارع الجديد. وقد هرعت فرق الاسعاف الى المكان.

وافادت المصادر عن سقوط ٣ جرحى من عائلة آل زعبي، احدهم حالته حرجة. وتم نقلهم الى مستشفى الحكومي للعلاج. وأفيد أن سيدة لاقت حتفها جراء الحادث.