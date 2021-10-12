لبنان

سقوط شرفة أحد المنازل في طرابلس.. وتسجيل ضحية (صور)

Lebanon 24
12-10-2021 | 11:52
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سقطت شرفة منزل في منطقة القبه - طرابلس شارع الجديد. وقد هرعت فرق الاسعاف الى المكان.
وافادت المصادر عن سقوط ٣ جرحى من عائلة آل زعبي، احدهم حالته حرجة. وتم نقلهم الى مستشفى الحكومي للعلاج. وأفيد أن سيدة لاقت حتفها جراء الحادث. 
 
 
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