حادث سير على طريق عام الضنية هذا ما تسبب به...ورسالة هامة إلى المواطنين

وقع حادث سير على طريق عام الضنية في محلة عشاش تسبب بزحمة سير خانقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

ويرجى توخي الحذر أثناء المرور نتيجة تسرب مادة المازوت على الأرض في المكان.