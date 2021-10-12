خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، مساء اليوم الثلاثاء، إنّه "من المقرر أن تصدر صباح غدٍ الأربعاء، نتائج فحوص عينات الفيول الذي وصل قبل أيام إلى معمل الذوق الحراري".

وأشارت المصادر إلى أنه "من المفترض أن يستخدم هذا الفيول في معملي الجية والذوق، على أن يقدما مع بعضهما البعض نحو 270 ميغاواط على الشبكة، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة".

ومع هذا، فقد لفتت المصادر إلى أنّ "معملي المولدات العكسية في الذوق والجية يعملان على انتاج الطاقة"، وأضافت: "معمل الذوق للمحولات العكسية ينتج الآن نحو 128 ميغاواط في حين أن الجية ينتج حالياً نحو 53 ميغاواط".

وأوضحت المصادر مصادر الانتاج بدأت تستعيدُ قدرتها على توليد الطاقة إلى الشبكة وبالتالي فإن التحسن بالتغذية سيزداد تباعاً، مؤكدة أن "المطلوب هو تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول، وهناك قدرة على تأمين الكهرباء بشكل أفضل من السابق بكثير".

وشددت المصادر على أهمية استجرار الغاز المصري والحصول على الكهرباء من الأردن والفيول من العراق، مؤكدة أن "لبنان سينتعش على صعيد الطاقة في حال تحققت الخطوات بتأمين كل هذه المصادر مجتمعة بشكل فعلي".