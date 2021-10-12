الجميّل: لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل.. هكذا!!

ما يقوم به #حزب_الله وحلفاؤه من رأس الهرم إلى أسفله هو محاولة اغتيال مكشوفة للعدالة والقضاء وما تبقى من دولة.
لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل ... هكذا!!!
لكننا لن نرضخ والمواجهة مستمرة.#طارق_البيطار pic.twitter.com/FhWFP0ZCol
— Samy Gemayel (@samygemayel) October 12, 2021
ما يقوم به #حزب_الله وحلفاؤه من رأس الهرم إلى أسفله هو محاولة اغتيال مكشوفة للعدالة والقضاء وما تبقى من دولة.
لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل ... هكذا!!!
لكننا لن نرضخ والمواجهة مستمرة.#طارق_البيطار pic.twitter.com/FhWFP0ZCol