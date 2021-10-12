الجميّل: لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل.. هكذا!!

غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل عبر حسابه على تويتر:

"ما يقوم به حزب الله وحلفاؤه من رأس الهرم إلى أسفله هو محاولة اغتيال مكشوفة للعدالة والقضاء وما تبقى من دولة.لكل من يسأل كيف يتم استعمال السلاح في الداخل ... هكذا!!!لكننا لن نرضخ والمواجهة مستمرة."