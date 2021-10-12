تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع

تتجه الأنظار إلى جدول التسعير الجديد للمحروقات الذي من المتوقع صدوره يوم غدٍ الأربعاء، وسط ترجيحات بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالجدول الأخير السابق، وفق ما قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24".



وفعلياً، فإنّ التسعير قد يكون بناء لمنصة "صيرفة" التي اعتمدت اليوم سعر 17 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علماً أن جدول أسعار المحروقات الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي قد اعتمد سعر 15500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.