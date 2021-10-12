لبنان

تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2021 | 14:09
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تتجه الأنظار إلى جدول التسعير الجديد للمحروقات الذي من المتوقع صدوره يوم غدٍ الأربعاء، وسط ترجيحات بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالجدول الأخير السابق، وفق ما قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24".

وفعلياً، فإنّ التسعير قد يكون بناء لمنصة "صيرفة" التي اعتمدت اليوم سعر 17 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، علماً أن جدول أسعار المحروقات الأخير الذي صدر الأسبوع الماضي قد اعتمد سعر 15500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ولهذا، فإنّ التسعيرة الجديدة ستكون مرتفعة، وفي حال جرى الارتكاز دولار "صيرفة"، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يتخطى الـ255 ألف ليرة. 

لبنان

خاص

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