سجلّه القضائي حافل.. من هو القاضي محمد المصري مدير عام وزارة العدل الجديد؟

الى الهرمية التسلسلية في إدارة الوحدات والأقسام والدوائر في وزارة العدل، انضم القاضي محمد محمود المصري ليشغل منصب مدير عام وزارة العدل بعد تعيينه اليوم في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا. فمن هو القاضي محمد المصري؟

- ولد بتاريخ 5/9/1960 وحائز على الاجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية للعام الجامعي 1983.

- متأهل من السيدة ريما حلواني ولهما أربعة أولاد، المحامية ساندي، المحامي محمود، سيلفي (رسم تخطيطي) و رامي (إدارة أعمال).

- عين قاضياً متدرجاً في ملاك القضاة المتدرجين في وزارة العدل - قسم القانون العام وألحق بمعهد الدروس القضائية بموجب المرسوم رقم 3585 تاريخ 2/12/1986 وباشر عمله بتاريخ 2/1/1987.



- أعلنت أهليته قاض متدرج في المعهد القضائي - قسم القانون العام لتعيينه قاض أصيب من فئة مستشار معاون - رتبة أولى - درجة أخيرة بموجب محضر اجتماع مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 3/10/1991 رقم 38 تاريخ 7/10/1991.



- عُيّن في ملاك مجلس شورى الدولة بوظفية مستشار معاون رتبة أولى من الدرجة الأخيرة بموجب المرسوم رقم 3012 تاريخ 13/12/1991.



- نقل مستشار معاون (رتبة أولى) لدى مجلس شورى الدولة من ملاك القضاء الاداري إلى ملاك القضاء العدلي وعين قاضياً أصيلاً من الدرجة الـ16 بموجب المرسوم رقم 3014 تاريخ 20/12/1992.



وقد شغل المصري المراكز التالية:



- قاضٍ ملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل بموجب المراسيم رقم 3145 تاريخ 1/2/1993 ورقم 4270 تاريخ 26/10/1993 ورقم 5895 تاريخ 4/11/1994.



- عضو في الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت بموجب المرسومين رقم 10168 تاريخ 26/4/1997 ورقم 11170 تاريخ 16/10/1997.



- قاض منفرد في بيروت بموجب المرسومين رقم 585 تاريخ 7/5/1999 ورقم 1122 تاريخ 19/8/1999.



- مستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت ومنتدب قاضياً منفرداً في بيروت بالإضافة إلى وظيفته الأصلية بموجب المرسوم رقم 3914 تاريخ 27/9/2000.



- مستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة استئناف بيروت بموجب المراسيم رقم 8636 تاريخ 12/9/2002 ورقم 11237 تاريخ 34/10/2003 ورقم 13653 تاريخ 26/11/2004.



- مستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز بموجب المرسوم رقم 1456 تاريخ 6/3/2009.



- نقل وعين مفتشاً لدى هيئة التفتيش القضائي بموجب المرسوم رقم 4090 تاريخ 21/5/2010.



- لم ينل أية عقوبة تأديبية طيلة فترة خدمته في القضاء.