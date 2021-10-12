لبنان

"صرخة المودعين": بيان جمعية المصارف افتراء وامعان في نهب الناس

Lebanon 24
12-10-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-874379-637696761355061819.jpg
Doc-P-874379-637696761355061819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت "جمعية صرخة المودعين" أن ما ورد في بيان "جمعية المصارف" الأخير، كذب وافتراء وإمعان في نهب الناس"، معتبرة أنّ "تلطي (جمعية المصارف) وراء أكاذيب ما عادت لتنطلي على أحد، للتهرب من مسؤولية سرقة أموال المودعين بالتواطؤ مع حاكم المركزي (رياض سلامة)، وهو ما أوصل لبنان إلى هذا الدرك".

وتابعت "صرخة المودعين: "إن من تتهمه جمعية المصارف بتهديدها وأنه ظهر (على شاشات التلفزة)، ويدعي النطق باسم المودعين، هو رئيس جمعية صرخة المودعين وسفير جمعية حقوق الإنسان السلام والمودة في فرنسا علاء خورشيد، وكان كلامه واضحا فلا يمكن لأصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، الذين نهبوا وسرقوا وتواطؤوا على المودعين، أن يكونوا في منأى عن غضب الناس، ممن خسروا جنى أعمارهم وإمكان العيش الكريم في وطنهم. ويقتضي هنا التأكيد أن جمعية المصارف وجيشها المالي والمصرفي لا يمكنهم اليوم التبرؤ من (سرقة العصر) التي مارسوها في حق اللبنانيين والمثبتة في تقارير الخبراء المحليين وفي الخارج، ولا يمكنهم اليوم الادعاء تارة عند رئيس الجمهورية وطورا أمام رئيس الحكومة، أن في استطاعتهم المشاركة في إنقاذ لبنان من الانهيار، وهم من صانعي هذا الانهيار وداعميه والمخططين له".

وأضافت: "إن دعوتكم الخميس المقبل في 14 تشرين الأول 2021 إلى إقفال أبواب المصارف، هو الرياء بعينه وهو لجوء لأساليب ملتوية لا عذر لها، بل تذكر اللبنانيين بما اقترفتموه بعد 17 من تشرين الأول 2019، وكيف أقفلت المصارف وحجم تهريب الأموال الذي حدث والتمهيد لبدء لعبة الدولار وانهيار العملة الوطنية؟. ولا يحق لكم التحدث قبل إعادة أموال المودعين، وإلا فإنكم ستكونون أهدافا لغضب الناس ولكل مودع خسر كل شيء في سراديب هندساتكم المالية، وتحويل الدولارات إلى الخارج، والتمنع عن تنفيذ القانون وإعطاء أصحاب الحق حقوقهم".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:21 | 2021-10-12
22:24 | 2021-10-12
22:26 | 2021-10-12
23:24 | 2021-10-12
23:11 | 2021-10-12
23:09 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website