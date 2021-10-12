لبنان

قائد الجيش الى واشنطن

Lebanon 24
12-10-2021 | 22:31
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قائد الجيش العماد جوزيف عون يتوجه قريبا الى واشنطن في زيارة لم يحدد توقيتها النهائي بعد او جدول اعمالها.
( الديار)
 
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