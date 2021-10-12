28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تعيين رئيس "اللبنانية" يخلط أوراق العمداء.. هذا ما سيجري
Lebanon 24
12-10-2021
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاتن الحاج في "الأخبار" أتى تعيين مجلس الوزراء أمس عميد كلية العلوم، بسام بدران، رئيساً للجامعة اللبنانية صادماً للجميع بمن فيهم مسؤولو المكاتب التربوية. وإن كان التوافق على الاسم بدا محسوماً عشية الجلسة، إلا أن "التعيين" نفسه لم يكن منتظراً، وسط إصرار التيار الوطني الحر على سلة متكاملة تقضي بأن يسير ملف رئاسة الجامعة وملف عمادات الكليات جنباً إلى جنب ويُقرّا في جلسة واحدة. حتى الجلسة الصباحية التي جمعت رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير التربية عباس الحلبي لم تحمل، بالعلن، بشائر إنجاز ملف الرئاسة، وجرى التكتم على الاتفاق بين الذي تفيد معلومات "الأخبار" أنه حدث في اجتماع بعبدا وليس في مجلس الوزراء، وأن الكلام بعيد الاجتماع على التأجيل لأسبوع إضافي لم يكن دقيقاً.
وبعد تعيين بدران رئيساً، اختلطت الأوراق بما يخص عمادة كلية العلوم، فالرئيس الجديد هو المرشح الشيعي الوحيد لعمادة الكلية المحسوبة من حصة هذه الطائفة، ما ترك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة أمل ستتخلى عن هذا الموقع وتتركه لطائفة أخرى وتقايض عليه في موقع آخر.
التوافق السياسي على تعيين بدران من خارج جدول الأعمال طغى على أي اعتبار آخر، ولم تكن مهمة الآلية التي جرى على أساسها التعيين، أي هل رفع وزير التربية اسم بدران منفرداً أو ضمن لائحة شكلية، في عملية أطاحت بكل القوانين في الجامعة، ولا سيما في ظل تغييب مجلس الجامعة الذي يختار عادة أسماء المرشحين الخمسة للرئاسة ويرفعها إلى وزير التربية الذي يختار منها ثلاثة مرشحين ويرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء ليختار الرئيس من بينها.
وبغض النظر عما إذا كان تعيين العمداء مطلباً سياسياً لهذا الطرف أو ذاك، فإن أمور الجامعة لا تستقيم من مجالس تراتبية وتمثيلية وأكاديمية ومن دون العمداء وإنجاز انتخابات ممثلي الأساتذة واكتمال عقد مجلس الجامعة، وإلا سيتسلّم الرئيس الجديد منصبه بصلاحيات لن يقدر عليها، إذ لا يستطيع شخص واحد أياً كان إدارة شؤون الجامعة بمفرده.
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
Lebanon 24
4 أبراج ملوك الكاريزما.. الأسد يبهر الناس بذكائه فمن البقية؟
09:00 | 2021-10-12
12/10/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يستمر بالارتفاع
13:42 | 2021-10-12
12/10/2021 01:42:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:44 | 2021-10-13
رحمة: الجيش وقيادته هما بوصلة البلاد إلى بر الأمان
03:31 | 2021-10-13
سقوط ضحايا بعد هبوط شرفة منزلهم في منطقة القبة طرابلس
03:28 | 2021-10-13
دعوات على مواقع التواصل للتحرك الخميس تضامنا مع خليل
03:24 | 2021-10-13
جميل السيد: الإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة
03:18 | 2021-10-13
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: أين مستحقاتنا المرصودة في اعتمادات التربية؟
03:15 | 2021-10-13
بين التنكة و"السرفيس".. "روحة بلا رجعة"
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 11:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
13/10/2021 11:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
13/10/2021 11:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact