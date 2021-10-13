لبنان

"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
13-10-2021 | 00:13
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 ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة، والـ98 أوكتان 9300 ليرة والديزل أويل 8600 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:


بنزين 95 أوكتان 242800 ليرة.
بنزين 98 أوكتان 250700 ليرة.
المازوت 235200 ليرة.
الغاز:
المبيع في مركز التعبئة 187600.
المبيع في المحل التجاري 201100.
 

لبنان

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