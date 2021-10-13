"زيادة كبيرة على البنزين"...كم بلغت أسعار المحروقات هذا الأسبوع؟

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة، والـ98 أوكتان 9300 ليرة والديزل أويل 8600 ليرة، وأصبحت الأسعار كالآتي:بنزين 95 أوكتان 242800 ليرة.بنزين 98 أوكتان 250700 ليرة.المازوت 235200 ليرة.الغاز:المبيع في مركز التعبئة 187600.المبيع في المحل التجاري 201100.