هذا ما قاله وزير الأشغال عن إعادة إعمار مرفأ بيروت

ان إعادة إعمار #المرفأ في بيروت يجب أن تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات، وان تكون الدراسات واقعية وتعبّر عن حال المرفأ ومستقبله #لا_نظرية.#الجدية في التعاطي مع مصلحة لبنان اساس في اي نقاش.
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 13, 2021
ان إعادة إعمار #المرفأ في بيروت يجب أن تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات، وان تكون الدراسات واقعية وتعبّر عن حال المرفأ ومستقبله #لا_نظرية.#الجدية في التعاطي مع مصلحة لبنان اساس في اي نقاش.