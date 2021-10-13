هذا ما قاله وزير الأشغال عن إعادة إعمار مرفأ بيروت

أشار وزير الاشغال علي حمية، عبر تويتر، الى ان إعادة إعمار المرفأ في بيروت يجب أن تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات، وان تكون الدراسات واقعية وتعبّر عن حال المرفأ ومستقبله لا نظرية، مضيفا ان الجدية في التعاطي مع مصلحة لبنان اساس في اي نقاش.

ان إعادة إعمار #المرفأ في بيروت يجب أن تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتحسين الخدمات، وان تكون الدراسات واقعية وتعبّر عن حال المرفأ ومستقبله #لا_نظرية.#الجدية في التعاطي مع مصلحة لبنان اساس في اي نقاش. — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 13, 2021