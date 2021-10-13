لبنان

قرداحي: استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة في حق رئيس الجمهورية

Lebanon 24
13-10-2021 | 00:48
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غرّد وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "طبعا انا استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم به أي صحافي أو إعلامي آخر في حق السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية عامة أخرى، وأناشد إخواني الإعلاميين التزام آداب المهنة وأخلاقياتها، وأطالب القضاء بالتحرك الفوري للدفاع عن كرامات الناس وحقوقهم وحريتهم وخصوصيتهم.
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