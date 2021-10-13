قرداحي: استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة في حق رئيس الجمهورية

طبعاً انا استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم به أي صحافي أو إعلامي آخر بحق السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية عامة أخرى، وأناشد إخواني الإعلاميين الالتزام بآداب المهنة وأخلاقياته، وأطالب القضاء بالتحرك الفوري للدفاع عن كرامات الناس وحقوقهم وحريتهم وخصوصيتهم …
— George Kordahi (@GKordahi) October 12, 2021
طبعاً انا استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم به أي صحافي أو إعلامي آخر بحق السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية عامة أخرى، وأناشد إخواني الإعلاميين الالتزام بآداب المهنة وأخلاقياته، وأطالب القضاء بالتحرك الفوري للدفاع عن كرامات الناس وحقوقهم وحريتهم وخصوصيتهم …