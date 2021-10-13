قرداحي: استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة في حق رئيس الجمهورية

غرّد وزير الاعلام جورج قرداحي عبر حسابه على "تويتر": "طبعا انا استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم به أي صحافي أو إعلامي آخر في حق السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية عامة أخرى، وأناشد إخواني الإعلاميين التزام آداب المهنة وأخلاقياتها، وأطالب القضاء بالتحرك الفوري للدفاع عن كرامات الناس وحقوقهم وحريتهم وخصوصيتهم.

طبعاً انا استنكر بشدة ما قام به نقيب الصحافة وما يقوم به أي صحافي أو إعلامي آخر بحق السيد رئيس الجمهورية، أو أي شخصية عامة أخرى، وأناشد إخواني الإعلاميين الالتزام بآداب المهنة وأخلاقياته، وأطالب القضاء بالتحرك الفوري للدفاع عن كرامات الناس وحقوقهم وحريتهم وخصوصيتهم … — George Kordahi (@GKordahi) October 12, 2021