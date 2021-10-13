لبنان

روكز في ذكرى 13 تشرين: سنبقى صامدين على ساحات النضال

Lebanon 24
13-10-2021 | 00:53
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غرّد النائب شامل روكز في ذكرى 13 تشرين، قائلاً: "على قدر ما تحمل ذكرى ١٣ تشرين الأوّل من عزة النفس والفخر والصلابة والعنفوان، تحمل أيضاً في خفاياها ألماً وبعضاً من الحسرة وشيئاً من الأسى.فكل لبناني ولبنانية عايشوا أحداث ١٣ تشرين ودفعوا ثمنها أرواحاً ودماءً غالية لبناء لبنان الحر خوفاً من هجرة الوطن وضياع مستقبلهم، اضطروا اليوم الى وداع أرضهم المقدسة بحثاً عن العيش الكريم في بلاد الاغتراب بعد أن أصبح لبنان الوطن الغريب. ولكن يبقى وعدنا وعهدنا كما كنا في ١٣ تشرين صامدين على جبهات القتال، سنبقى صامدين على ساحات النضال، من أجل لبنان.". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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