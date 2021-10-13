روكز في ذكرى 13 تشرين: سنبقى صامدين على ساحات النضال

غرّد النائب شامل روكز في ذكرى 13 تشرين، قائلاً: "على قدر ما تحمل ذكرى ١٣ تشرين الأوّل من عزة النفس والفخر والصلابة والعنفوان، تحمل أيضاً في خفاياها ألماً وبعضاً من الحسرة وشيئاً من الأسى.فكل لبناني ولبنانية عايشوا أحداث ١٣ تشرين ودفعوا ثمنها أرواحاً ودماءً غالية لبناء لبنان الحر خوفاً من هجرة الوطن وضياع مستقبلهم، اضطروا اليوم الى وداع أرضهم المقدسة بحثاً عن العيش الكريم في بلاد الاغتراب بعد أن أصبح لبنان الوطن الغريب. ولكن يبقى وعدنا وعهدنا كما كنا في ١٣ تشرين صامدين على جبهات القتال، سنبقى صامدين على ساحات النضال، من أجل لبنان.".

على قدر ما تحمل ذكرى ١٣ تشرين من عزة النفس والفخر والصلابة والعنفوان، تحمل أيضاً في خفاياها ألماً وبعضاً من الحسرة وشيئاً من الأسى…

٣/١ pic.twitter.com/si9lqpYUWS — Chamel Roukoz (@General_Roukoz) October 13, 2021

فكل لبناني ولبنانية عايشوا أحداث ١٣ تشرين ودفعوا ثمنها أرواحاً ودماءً غالية لبناء لبنان الحر خوفاً من هجرة الوطن وضياع مستقبلهم، اضطروا اليوم الى وداع أرضهم المقدسة بحثاً عن العيش الكريم في بلاد الاغتراب بعد أن أصبح لبنان الوطن الغريب…

٣/٢ — Chamel Roukoz (@General_Roukoz) October 13, 2021