لبنان

"سنّة الثامن من اذار": لا امل بالتوحيد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2021 | 01:30
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بالرغم من المساعي التي بدأت قبل فترة لتقريب وجهات النظر بين "سنّة الثامن من اذار" وتوحيد قواهم خصوصا  في دوائر الشمال الانتخابية، يبدو ان هذه المساعي لم تحدث اي خرق بعد .

ووفق المصادر المطلعة "فان  النائب فيصل كرامي  يرغب بتشكيل لائحته الانتخابية الخاصة في الشمال من دون ان يكون ملتزما بإعتبارات اي شخصية سياسية اخرى".

وشددت  المصادر "على واقع المقترعين وحجم التبدل في الرأي العام  قد يؤثران على نتيجة الانتخابات في حال لم توّحد الشخصيات السنية المنضوية في عداد" قوى في الثامن اذار " جهودها.

وتختم المصادر "حتى الان يبدو ان لا امل بالتوحيد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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