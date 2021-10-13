أسعار السلع على رفوف السوبرماركت.. يا فرحة ما تمت

أشارت مصادر مطلعة الى ان أسعار السلع على رفوف السوبرماركت ستعود الى الارتفاع في الايام القليلة المقبلة، تزامناً مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي بات يلامس الـ 20 الف ليرة، وأكدت المصادر ان هذا الأمر بات طبيعياً ومحتماً اليوم نظراً للارتفاع الجنوني في سعر الدولار.