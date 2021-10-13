لبنان

حنكش: ماذا يعني تصويب التحقيق؟

Lebanon 24
13-10-2021 | 01:58
A-
A+
Doc-P-874484-637697125071242274.jpg
Doc-P-874484-637697125071242274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر": "ماذا يعني تصويب التحقيق"؟ هل هو ترهيب القاضي؟ كيف تصوبون التحقيق؟ هل تكتبون له الحكم الذي يناسبكم؟ هل بوضعنا مجددا أمام التهديد بفتنة او "قبع البيطار" هو "تصويب التحقيق"؟
لا يمكن للشعب اللبناني الحي أن يقبل بتنحية القاضي بيطار، فهو اعاد للقضاء هيبته في أدق قضية في تاريخنا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-10-13
03:44 | 2021-10-13
03:31 | 2021-10-13
03:28 | 2021-10-13
03:24 | 2021-10-13
03:18 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website