حنكش: ماذا يعني تصويب التحقيق؟

ماذا يعني "تصويب التحقيق"؟
هل هو ترهيب القاضي؟
كيف تصَوّبوا التحقيق؟
هل تكتبوا له الحكم الذي يناسبكم؟
هل بوضعنا مجدداً امام التهديد بفتنة او "قبع البيطار" هو "تصويب التحقيق"؟
لا يمكن للشعب اللبناني الحي أن يقبل تنحية #القاضي_بيطار، فهو اعاد للقضاء هيبته بأدق قضية في تاريخنا... pic.twitter.com/3zzGpQMuQN
— Elias Hankach (@EliasHankach) October 13, 2021
ماذا يعني "تصويب التحقيق"؟
هل هو ترهيب القاضي؟
كيف تصَوّبوا التحقيق؟
هل تكتبوا له الحكم الذي يناسبكم؟
هل بوضعنا مجدداً امام التهديد بفتنة او "قبع البيطار" هو "تصويب التحقيق"؟
لا يمكن للشعب اللبناني الحي أن يقبل تنحية #القاضي_بيطار، فهو اعاد للقضاء هيبته بأدق قضية في تاريخنا... pic.twitter.com/3zzGpQMuQN