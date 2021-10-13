حنكش: ماذا يعني تصويب التحقيق؟

غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر حسابه على "تويتر": "ماذا يعني تصويب التحقيق"؟ هل هو ترهيب القاضي؟ كيف تصوبون التحقيق؟ هل تكتبون له الحكم الذي يناسبكم؟ هل بوضعنا مجددا أمام التهديد بفتنة او "قبع البيطار" هو "تصويب التحقيق"؟لا يمكن للشعب اللبناني الحي أن يقبل بتنحية القاضي بيطار، فهو اعاد للقضاء هيبته في أدق قضية في تاريخنا".