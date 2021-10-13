لبنان

حادث سير مروع على اوتوستراد العقيبة.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:05
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أدى حادث مروع صباح اليوم على اوتوستراد العقيبة الى مقتل شخص واصابة 5 آخرين، بحسب ما أعلنت غرفة التحكم المروري.
 
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