سعر صفيحة البنزين يحلّق... هل فعلأً رُفع الدعم عنها؟

إرتفع صباح اليوم سعر صفيحة البنزين من 233 الف اليرة الى 242 ألف ليرة لبنانية، ما زاد الأعباء المالية اليومية على المواطنين التي يعيشون بوضع معيشي صعب.وأرجع ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا، في اتصال مع "لبنان24" أسباب هذا الارتفاع الكبير بالسعر الى عاملين، "الأول هو ارتفاع أسعار النفط عالميا، أما العامل الثاني فهو تغيير سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار".وأشار الى أن "الدعم لم يُرفع بشكل كلي عن المحروقات والا شهدنا ارتفاعاً اضافياً بسعرها ومصرف لبنان لا يزال يدعمها بنسبة معينة".وعن الحلّ الوحيد لإستقرار سعر المحروقات، قال أبو شقرا "أننا ندعو الى تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار فهو الحل الأساسي".