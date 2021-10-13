لبنان

عزل البيطار… معركة نفوذ في الداخل اللبناني!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
13-10-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-874494-637697140674818763.png
Doc-P-874494-637697140674818763.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ولا سيما في الشقّ المُتعلّق بقضيّة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، يبدو ان التنسيق السياسي بين الحلفاء من القوى اللبنانية بدأ يظهر في مجلس الوزراء، إذ فتح البعض مسألة كفّ يد البيطار عن الملف وعزله من منصبه الحالي والبحث عن قاضي آخر للمضيّ في هذه المهمة.

وفق مصادر سياسية مطّلعة، فإن "حزب الله" لن يخفّف من تصعيده بوجه البيطار خصوصاً بعد ان وصفه صراحةً "بالمسيّس" واتهمه بتنفيذ أجندا سياسية تتطابق بدقّة مع الأجندا الاميركية الهادفة الى عزل الحزب سياسياً من خلال محاولة تشويهه وإظهاره بصورة المُتورّط المباشر في انفجار المرفأ، الامر الذي لن يتجاهله الحزب أبدا مهما كلف الامر.

وترى المصادر ان الحزب سيذهب بعيدا في قضية عزل البيطار انطلاقاً من اعتبارها معركة سياسية أساسية بل وأولوية في هذه المرحلة إذ يراد من خلالها، وبحسب المصادر، التصويب على القوى السياسية الحليفة للحزب قبل موعد الانتخابات النيابية لأن ذلك سيجري حتماً استثماره اعلامياً نظراً لحساسية الملفّ ما من شأنه أن يساهم بشكل او بآخر بخسارة حلفاء "حزب الله" في مناطقهم وأمام الرأي العام اللبناني.

وتضيف المصادر أن نظرة الحزب تستوجب منه السّعي لدفع حلفائه نحو فتح معارك اخرى مع البيطار وهذا ما ظهر ليس داخل مجلس الوزراء وحسب وإنما في بعض الاطلالات الاعلامية وفي تصريح المجلس الشيعي الاعلى الذي لم يكن سابقاً يدخل في التفاصيل نظراً لوجود قوى سياسية في الطائفة الشيعية تتولى مهمة الاشتباك السياسي في حال حصوله، وبالتالي فإن الحزب يستخدم كل أوراقه ونقاط قوّته لوضع حد للإشكال حول القاضي البيطار كما أعلن السيد نصر الله.

من هنا تؤكد المصادر على ان المرحلة المُقبلة قد تشهد أكبر اشتباك سياسي قبل الانتخابات النيابية سيكون محوره قضية المرفأ، إذ إن في الأمر محاولة لإثبات من هو الأقدر والأقوى على فرض كلمته داخل المؤسسات في لبنان، أي حزب الله او الولايات المتحدة الاميركية، حيث أن تصريحات المسؤولين الاميركيين الداعمين لبيطار حوّل الكباش الاميركي مع "حارة حريك" الى كباش مباشر، وقضيّة البيطار الى قضيّة نزاع وفرض نفوذ داخل الادارة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2021-10-13
06:30 | 2021-10-13
07:26 | 2021-10-13
05:48 | 2021-10-13
07:34 | 2021-10-13
05:47 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website