لبنان

أزمة الغاز الى مزيد من التفاقم.. المادة غير موجودة؟!

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:38
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أعلن نقيب "مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز" انطوان يمين في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "معامل التعبئة لن تسلم الغاز اليوم، بسبب ارتفاع التسعيرة التي لحظها جدول الاسعار الذي صدر صباحا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الدولار"، وقال: "المعامل لا يمكنها تحمل هذه الخسائر".

وأشار إلى أن "هناك معامل اضطرت إلى الاقفال ليس لعدم توفر الغاز، بل لعدم قدرتها على تحمل المزيد من الخسائر"، داعيا إلى "السماح لها بالبيع حسب سعر الصرف، لانها تشتري بالدولار وتبيع بالليرة، بالاضافة الى ان الجدول لا يلحظ جعالة أصحاب المعامل".

لبنان

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