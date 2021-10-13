لبنان

تضارب بالايدي والعصي في بلدة جيرون الضنية... ماذا حصل؟

Lebanon 24
13-10-2021 | 02:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين عدد من الاشخاص في بلدة جيرون الضنية حيث تطور الى تضارب بالايدي والعصي، مما أدى الى اصابة رجل بالعقد الخامس من عمره برأسه، في حين عمل الأهالي على نقله الى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.
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جيرون

الضنية

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